Антонелли: новый регламент Формулы-1 — это шахматы на скорости

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли считает, что новая эра чемпионата с масштабными изменениями в регламенте может дать преимущество молодым гонщикам, которые дебютировали в 2025 году.

«Для всех новичков, которые присоединились к Формуле-1 в прошлом году, думаю, переход в этом году на новый регламент — это хорошо. Потому что мы привыкли каждый год менять машину в младших формулах.

Мы пытаемся адаптироваться как можно быстрее, ведь для всех это обнуление, возможно, это поможет нам понять машину быстрее остальных. Но, конечно, другие гонщики — не глупцы. Они очень сильны и тоже во всём быстро разберутся.

Однако управление энергией, сам подход к гонке и тому, как её использовать, — это будет огромный шаг вперёд. Нужно начинать сезон с открытым сознанием и быть очень креативным. Потому что с энергией можно делать так много, особенно в борьбе с другими. Это как игра в шахматы, но в скоростные шахматы.

У тебя нет много времени на обдумывание каждого хода, но в этом году ты всегда должен пытаться быть на два шага впереди соперника, особенно в борьбе. Планируя обгон или защищая позицию, ты всегда должен думать на два хода вперёд и пытаться вынудить его сделать что-то. Здесь много возможностей для манёвра, именно поэтому нужно быть по-настоящему открытым и иногда ещё более изобретательным», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.