Фредерик Вести стал третьим пилотом «Мерседеса» на сезон-2026 Формулы-1

Датчанин Фредерик Вести официально назначен третьим пилотом команды «Мерседес» на сезон-2026. Вести, который с 2024 года занимал роль резервного пилота команды и участвовал в пятничных тренировках, теперь будет сопровождать основной экипаж на всех этапах чемпионата.

«Я очень рад присоединиться к команде и чаще видеть Джорджа и Кими на трассе в этом году в качестве третьего пилота. Для меня это будет очень круто. Я работаю с этой командой уже пять лет, поэтому приблизиться ещё ближе к своей мечте — участвовать в гонках Формулы-1 — для меня огромная честь.

И, конечно, я очень усердно работал над этой машиной, W17, вместе со всеми в Брэкли, поэтому увидеть её на трассах по всему миру будет для меня чем-то особенным.

Мы провели тысячи часов в симуляторе, тестируя все узлы, находя и решая разные проблемы. Это было очень круто увидеть, как она едет в Барселоне и едет хорошо, было восхитительно, надеюсь, я когда-нибудь смогу на ней погонять», — заявил Вести на презентации команды.