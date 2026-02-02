Скидки
Вольф — о назначении Вести: если Кими или Джордж отравятся рыбой, у нас есть ты

Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал назначение Фредерика Вести на роль третьего пилота команды. Он выразил уверенность в том, что Вести «заслуживает эту роль».

«Ты вложил столько часов в разработку автомобиля прошлого поколения и этого, в тяжелую ночную работу и попытки помочь нам в гоночный уикенд, и это приятное чувство.

Ты знаешь эту машину, наверное, лучше всех, и если Кими [Антонелли] или Джордж [Расселл] отравятся рыбой, мы знаем, что у нас есть пилот, который сможет их заменить. Конечно, мы не хотим, чтобы они отравились рыбой, но просто осознание того, что ты рядом — уже хорошо», — заявил Вольф во время презентации нового болида команды.

Комментарии
