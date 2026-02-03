Коллинз раскрыла, кто из пилотов может чувствовать себя обиженным после тестов в Барселоне

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз считает, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл может чувствовать себя обиженным из-за минимального пробега на предсезонных тестах в Барселоне. Канадец смог совершить лишь несколько установочных кругов в четверг, после чего машина была передана его напарнику Фернандо Алонсо, который провёл полноценный день тестов в пятницу.

«Думаю, он может чувствовать себя немного обиженным. Он, конечно, хотел бы получить больше кругов на машине. Но когда они решали, кто поедет первым, или тянули жребий, как они там договорились, — это просто везение.

Если в будущих тестах появится возможность уравнять пробег, они, возможно, постараются это сделать. Это точно будет целью Лэнса. Если в последний день в Бахрейне круги распределятся в обратном порядке, он это примет. Так что на этом этапе Лэнс не должен слишком расстраиваться, потому что сейчас главное — изучение машины, а не работа над скоростью.

Возможно, он тихо уверен в проделанной работе и, конечно, знает, как тяжело трудились все на заводе», — рассказала Коллинз для The F1 Show.