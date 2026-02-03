Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас: смотрю вперёд с одним простым вопросом — что дальше?

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас, в 2025 году выполнявший роль резервного гонщика «Мерседеса», высказался о своём будущем.

«Для меня вопрос «что дальше?» стал чем-то большим, чем просто вопросом. Это образ мышления. Он означает веру в возможности будущего, а не беспокойство о прошлом. Поэтому когда люди спрашивают меня о возвращении… Я не думаю об этом как о возвращении. Я думаю об этом как о продолжении. Не оглядываюсь назад. Я смотрю вперёд. Со спокойствием. С SISU [из финского языка — с внутренней стойкостью]. С радостью. С одним простым вопросом – что дальше?» — написал Валттери на своей странице в социальных сетях.

