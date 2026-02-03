Технический директор «Мерседеса» — о тестах в Барселоне: ждал симфонию дымящихся машин

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о прошедших предсезонных тестах в Барселоне (Испания).

«Думаю, самым большим сюрпризом для нас, и это, предположу, касается и наших конкурентов, стал уровень надёжности, который мы наблюдали у всей решётки. Учитывая количество изменений, было бы разумно ожидать, что первые тесты станут симфонией красных флагов и дымящихся машин, но этого не произошло.

В большинстве случаев надёжность машин оказалась сопоставимой, а в некоторых случаях даже лучше, чем на прошлогодних тестах, когда всё было отлаженно и изучено», — приводит слова Эллисона издание Motorsport.