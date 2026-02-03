Джек Дуэн стал резервным пилотом «Хааса»

Австралиец Джек Дуэн получил роль резервного пилота «Хааса». Об этом информирует BBC. 23-летний спортсмен в прошлом сезоне провёл шесть гонок в Формуле-1 за французскую команду «Альпин», но затем был заменён аргентинцем Франко Колапинто.

Другим резервистом «Хааса» является японец Рё Хиракава.

Джек назвал «Хаас» идеальным местом, чтобы продолжить карьеру в Формуле-1, и выразил надежду перезапустить её в этом месте.

Отметим, что официального анонса от «Хааса» на данный момент не было.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 79 очков. Трофей завоевала британская команда «Макларен».

