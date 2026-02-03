Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян провели тайное свидание в Париже — The US Sun

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и американская телезвезда Ким Кардашьян продолжили проводить время вместе и после уикенда в Великобритании, отправившись в Париж. Как информирует The US Sun, французская столица стала местом их третьего свидания за три дня.

По информации источника, Кардашьян чартеровала частный самолёт, на котором пара вылетела во Францию. В Париже Ким приняла участие в рабочем мероприятии по продвижению своего бренда, после чего провела время с Хэмилтоном в закрытом формате. Сообщается, что они остановились в пятизвёздочном отеле Le Bristol, одном из любимых мест проживания Кардашьян во французской столице.

Отмечается, что пара предпринимала повышенные меры конфиденциальности, стараясь не появляться на публике вместе. Большую часть времени Хэмилтон и Кардашьян, по данным источника, провели наедине.

