«Уильямс» заключил соглашение с британским банком Barclays

Компания Формулы-1 «Уильямс» заключила контракт с британским банком Barclays. Соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что это первое партнёрство Barclays в престижнейшей гоночной серии мира. В настоящий момент компания сотрудничает с английский Премьер-лигой по футболу и теннисным турниром Уимблдон.

«Мы рады приветствовать Barclays в спорте как официального банковского партнёра команды «Уильямс». В преддверии одного из самых значимых изменений в истории Формулы-1 мы готовимся воспользоваться возможностью нового времени вместе с Barclays, продолжая инвестировать в долгосрочный успех», — прокомментировал новость глава «Уильямса» Джеймс Ваулз.