Глава «Кадиллака» оценил работу Переса и Боттаса на тестах в Барселоне

Глава «Кадиллака» Грэм Лоудон подвёл итоги работы команды на минувших предсезонных тестах в Барселоне (Испания).

«Прошло всего четыре дня работы команды над машиной Ф-1. Сюда вошёл и съёмочный день в Сильверстоуне, и с каждым днём всё становится лучше. Вся команда работает как единое целое. Я очень доволен.

Мы уже видим преимущества. Они управляют совершенно новой машиной в совершенно новой команде. Для новичка это была бы невероятно сложная обстановка. Но прямо сейчас мы наблюдаем, как оба пилота дают очень хорошую обратную связь инженерам и механикам. Их опыт сразу же принёс пользу», — приводит слова Лоудона издание F1-Gate.com.