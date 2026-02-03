Тото Вольф — перед новым сезоном Ф-1: слово «провал» звучит слишком жёстко

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1 и оценил подготовку команды к изменениям в техническом регламенте.

«Слово «провал» звучит слишком жёстко. Мы сосредоточены на работе в рамках этого регламента в ближайшие годы. Я хотел бы видеть прогресс не как разовую оптимизацию на уикенд или сезон, а как устойчивый рост команды.

Уверен, будут свои вызовы, как внутри команды, так и относительно других коллективов. Посмотрим, что получится. Если наша машина окажется способной бороться за чемпионство, это станет хорошим знаком. Я человек, для которого стакан наполовину пуст, и всегда скептически отношусь к результатам. Слишком часто мои ожидания оказывались завышены. Не хочу прийти к разочарованию в Бахрейне или Мельбурне, осознав, что мы не там, где думали быть, и с машиной нельзя претендовать на победу», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

