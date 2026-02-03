Скидки
«Хаас» подтвердил контракт с Джеком Дуэном. Комацу выступил с комментарием

Американская команда Формулы-1 «Хаас» подтвердила, что австралиец Джек Дуэн стал её резервистом на 2026 год.

«Очень рад, что Джек присоединился к нашей команде, учитывая его впечатляющее резюме в автоспорте и, конечно, опыт работы резервным пилотом в Формуле-1. Оставаться в полной готовности к гонкам, одновременно изучая работу команды, — серьёзный вызов для любого пилота, особенно для того, кто по-настоящему стремится вновь выступать на этом уровне. Мне было приятно познакомиться с Джеком. С нетерпением ждём его интеграции в команду и надеемся на пользу от его вклада», — приводит слова руководителя «Хааса» Аяо Комацу пресс-служба команды.

Джек Дуэн стал резервным пилотом «Хааса»

Бермана развернуло во время первых тестов новой машины «Хааса»:

