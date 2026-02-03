Скидки
Антонелли назвал преимущества болида 2026 года после тестов в Барселоне

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями от машины 2026 года после предсезонных тестов в Барселоне (Испания).

«Думаю, что машина довольно хороша для начала. Она намного лучше, чем ожидалось, ей приятно управлять. Она стала немного меньше, и это ощущается, она более манёвренная, особенно при смене движения в медленных поворотах, и это приятно. Помимо этого, больше нет подпрыгиваний, что также хорошо, вам не придётся слишком сильно занижать машину, появится больше экспериментов с клиренсом», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.

