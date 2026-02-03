Скидки
Дженсон Баттон: не собираюсь рассказывать Алонсо, как пилотировать

Дженсон Баттон: не собираюсь рассказывать Алонсо, как пилотировать
Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, присоединившийся к команде «Астон Мартин» в роли амбассадора, рассказал о своих задачах в коллективе. Отметим, что Баттон вновь будет работать вместе с Фернандо Алонсо. Оба выступали за «Макларен» в 2015 и 2016 годах.

«Я не собираюсь рассказывать Фернандо Алонсо и Лэнсу Строллу, как нужно пилотировать — они и так это прекрасно знают. Но по ходу гоночных уикендов я, думаю, буду много времени проводить со спонсорами и партнёрами, а также немного снимать нагрузку с тех, кому действительно важно полностью сосредоточиться на пилотировании», — приводит слова Баттона The Athletic.

Дженсон Баттон стал амбассадором «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо проехал в Монако на Audi Sport quattro:

