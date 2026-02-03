Скидки
Авто Новости

Вольф: не нужно ожидать от Антонелли постоянной конкуренции с Расселлом

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от второго сезона итальянца Андреа Кими Антонелли в Формуле-1.

«Его скорость и гоночное мастерство не вызывают сомнений. Он начинает второй сезон, знает все трассы, знаком с медиа, знает все требования, поэтому я абсолютно уверен, что это будет хороший год для него.

Тем не менее я не думаю, что нам следует ожидать от него постоянной конкуренции с Джорджем. Джордж один из лучших, он уже давно в Формуле-1, он – эталон. Кими 19 лет, для него это второй сезон. Уверен, мы увидим ещё один шаг вперёд», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

