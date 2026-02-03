В Китае запретили автомобильные дверные ручки в стиле Tesla

Министерство промышленности и информатизации КНР одобрило новый национальный стандарт GB 48001-2026, который запрещает на территории страны продажу автомобилей с выдвижными ручками дверей. Решение принято ради безопасности водителей и пассажиров, которые в случае проблем с электроникой могут оказаться заперты в повреждённом автомобиле. Запрет вступает в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, в конце прошлого года в США подали в суд на компанию Tesla, автомобиль которой попал в смертельное ДТП в городе Такома, штат Вашингтон. Тогда электромобиль сам по себе внезапно ускорился, врезался в столб и загорелся. Одновременно с этим у Tesla отключились аккумуляторы, питающие механизм открытия дверей, из-за чего подоспевшие на помощь очевидцы не смогли помочь запертым в машине пассажирам. Другой подобный случай произошёл в штате Висконсин — тогда погибли три человека, которые не смогли выбраться из загоревшегося электромобиля.