Ньюи объяснил, почему «Астон Мартин» поздно вывел AMR26 на шейкдаун в Барселоне

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, почему болид AMR26 принял участие в шейкдауне в Барселоне (Испания) лишь в последние два дня. По его словам, задержка была обусловлена одновременным изменением технического регламента Формулы-1, поздним вводом в строй ключевой инфраструктуры команды и крайне сжатыми сроками разработки машины.

«Это, вероятно, первый случай в истории Формулы-1, когда регламент на силовые установки и регламент на шасси меняются одновременно. Это полностью новый свод правил, который представляет серьёзный вызов для всех команд, но, пожалуй, в ещё большей степени — для нас.

Технологический кампус «Астон Мартин» всё ещё находится в стадии развития, аэродинамическая труба заработала в полную силу лишь в апреле, а я сам присоединился к команде только в марте прошлого года. Если говорить откровенно, мы стартовали с отставанием. Сроки оказались крайне сжатыми, а последние 10 месяцев — чрезвычайно насыщенными.

В реальности модель болида 2026 года мы смогли поместить в аэродинамическую трубу лишь в середине апреля. В то время как большинство, если не все наши соперники, начали такие работы сразу после окончания запрета на аэродинамические испытания в начале января прошлого года. Это отбросило нас примерно на четыре месяца назад и привело к очень сжатому циклу исследований и проектирования. Машина была собрана буквально в последний момент, поэтому мы и боролись за то, чтобы успеть к шейкдауну в Барселоне», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

