Эдриан Ньюи высказался о работе над болидом «Астон Мартин» 2026 года

Эдриан Ньюи высказался о работе над болидом «Астон Мартин» 2026 года
Британский конструктор Эдриан Ньюи высказался о работе над болидом «Астон Мартин» 2026 года.

«По правде говоря, никто не может знать, какая философия правильная, учитывая абсолютно новый свод правил… Знаю ли я? Даже я не знаю (смеётся). Очевидно, мы не знаем, какая интерпретация правил является наилучшей и, следовательно, какой философии придерживаться.

Является ли мой подход агрессивным? Я никогда не рассматриваю свои проекты как агрессивные. Я просто делаю свою работу и следую направлению, которое, по нашему мнению, верно. Конечно, выбранное направление можно назвать агрессивным. В нём есть немало мелочей, ранее не встречавшихся. Означает ли, что это агрессивно? Возможно», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

