Дженсон Баттон предположил, как изменится пилотирование в новом сезоне Формулы-1

Комментарии

Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, присоединившийся к команде «Астон Мартин» в качестве амбассадора, поделился мнением о предстоящем сезоне «Королевских гонок», подчеркнув сложность адаптации к новым условиям.

«Этот год будет очень интенсивным, потому что в команде всё новое. Предстоит разобраться, как управлять этим автомобилем. Силовая установка сильно отличается — не только по мощности, но и по способу выработки энергии, включая увеличение доли электрической составляющей и особенности работы, когда батареи разряжаются. Это совершенно другой опыт», — приводит слова Баттона The Athletic.

По словам Баттона, изменения повлияют и на стиль пилотирования: «По сути, гонщикам придётся больше думать на ходу, а не просто заранее знать, что произойдёт дальше. Это жизнь в моменте — и именно это делает процесс по-настоящему захватывающим».

