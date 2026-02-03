«Ещё не испытывал подобного». Окон подробно рассказал об особенностях болида 2026 года

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон поделился впечатлениями от машины 2026 года после предсезонных тестов в Барселоне (Испания).

«Управление сильно отличается от того, через что мы проходили в 2025 году и предыдущих сезонах, но хорошая новость заключается в том, что это по-прежнему гоночная машина. Многое изменилось, особенно двигатель и система мониторинга. Половина мощности обеспечивается ДВС, половина – электродвигателем, тогда как в последний год соотношение было 85 на 15. Поскольку батареи не хватает на весь круг, приходится следить за педалью газа, чтобы перезарядить её перед торможением. Это совсем не похоже на то, чему мы учились, начиная с картинга.

Машиной приятно управлять, особенно в быстрых поворотах. Она легче, манёвреннее и быстрее разгоняется. Это определённо шаг в нужном направлении. Я разогнался до 350 км/ч на прямой, чего никогда раньше не делал. Чувство скорости невероятное. Ещё не испытывал подобного», — приводит слова Окона издание L’Equipe.