«Уильямс» представил ливрею на новый сезон Формулы-1

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» показала ливрею болида на сезон-2026. Снимками поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Отметим, что ливрея несколько изменена по сравнению с прошлым сезоном, были добавлены вставки голубого и белого цвета.

Напомним, «Уильямс» стал единственной командой, которая не смогла представить новую машину на тестах в Барселоне (Испания) из-за задержек в подготовке FW48. Команда планирует дебютировать с FW48 уже на официальных предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков. Боевыми пилотами команды являются Алекс Албон и Карлос Сайнс.

