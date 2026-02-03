Карлос Сайнс и Алекс Албон поделились восторженными эмоциями от новой ливреи «Уильямса»

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» таиландец Алекс Албон и испанец Карлос Сайнс высказались в интервью пресс-службе коллектива насчёт новой ливреи болида на сезон-2026.

Албон: Всегда волнительно впервые увидеть новую ливрею, а FW48 выглядит просто невероятно. Дизайн действительно выделяется — он смелый, современный, и, несомненно, в нём угадывается наша команда «Уильямс». Не могу дождаться момента, когда болельщики увидят его на трассе и будут болеть за нас в 2026 году.

Сайнс: Ливрея FW48 — это настоящее заявление о наших планах на 2026 год. Дизайн отражает наследие команды «Уильямс» в Формуле-1, но при этом выглядит свежо и динамично в соответствии с требованиями новой эпохи. Я рад выступать в этой раскраске и разделять восторг с болельщиками во всём мире — их поддержка очень важна для нас на нашем совместном пути!