«Раздули из мухи слона». Хорнер честно высказался насчёт своего соперничества с Вольфом

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер откровенно высказался насчёт своего соперничества с действующим руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Многие раздули из мухи слона историю с нашим соперничеством. Я испытываю к нему огромное уважение. Тото добился огромных успехов и является очень умным. Мы просто разные люди, одинаково конкурентоспособные, просто разные. А спорт скучен, если все дружелюбны и любезны по отношению к друг другу.

Необходимо создать такое соперничество, которое вызовет настоящий интерес. Хуже всего, если все будут слишком любезны и фамильярны», — приводит слова Хорнера издание The Independent.