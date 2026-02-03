Ферстаппен исключил, что вернётся в Ф-1 в качестве руководителя какой-либо команды

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен исключил, что вернётся в «Королевские гонки» в качестве руководителя какой-либо команды после завершения профессиональной карьеры.

«Мне нравится быть в Формуле-1 в качестве пилота. Не думаю, что когда-либо вернусь в Формулу-1 на руководящую должность, скажем так», — приводит слова Ферстаппена портал Yahoo Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Ф-1 нидерландский пилот занял второе место в личном зачёте, заработав 421 очко. Чемпионом, в свою очередь, стал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис, для которого этот титул став первым в карьере.