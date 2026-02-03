Скидки
Ферстаппен: я выступаю в Ф-1, чтобы побеждать, а не просто участвовать

Ферстаппен: я выступаю в Ф-1, чтобы побеждать, а не просто участвовать
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал о своей цели в «Королевских гонках».

«Я здесь только для того, чтобы побеждать, а не просто участвовать, потому что для меня это нецелесообразно. В таком случае это перестаёт приносить удовольствие. И именно к этому я всегда стараюсь стремиться. И на данный момент у меня это действительно хорошо получается», — приводит слова Ферстаппена портал Yahoo Sports.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата нидерландский пилот занял второе место в личном зачёте Формулы-1, набрав 421 очко. Чемпионом, в свою очередь, стал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис, для которого этот титул оказался первым в карьере.

