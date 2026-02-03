Глава «Уильямса»: 2026 год — это следующий шаг на пути к возвращению команды на вершину

Глава команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Королевских гонок».

«Я горжусь тем, что могу представить нашу ливрею 2026 года, которая будет использоваться на FW48 в этом сезоне. 2026 год — это следующий шаг на пути к возвращению команды на вершину, ведь мы вступаем в новую эру для этого вида спорта.

У нас отличный состав пилотов, несколько потрясающих новых партнёров, постоянно растущая фан-база, и мы хотим развить успех, которого добились в прошлом году, но мы понимаем, что впереди нас ждут непростые испытания.

Никто точно не знает, что произойдёт в первой гонке, однако мы с нетерпением ждём этого момента и надеемся, что нашим болельщикам понравится поддерживать нас в этой великолепной новой ливрее», — написал Ваулз на своей странице в социальной сети Х.