«Проблемы повсюду». Перес поделился мрачным вердиктом в отношении «Кадиллака» после тестов

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», прокомментировал итоги тестов в Барселоне, отметив, что с настройкой болида возникло множество проблем.

«Проблем больше, чем сюрпризов. Проблемы были повсюду: с двигателем, с машиной, с некоторой электроникой. Но я рад, что всё происходит сейчас, и, конечно, нам ещё предстоит много работы, особенно как новой команде. Так что да, это захватывающие времена», — приводит слова Переса портал Sportskeeda.

Перес возвращается в чемпионат после года вне сетки, проведённого после ухода из «Ред Булл» в конце 2024 года.