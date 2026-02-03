Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Проблемы повсюду». Перес поделился мрачным вердиктом в отношении «Кадиллака» после тестов

«Проблемы повсюду». Перес поделился мрачным вердиктом в отношении «Кадиллака» после тестов
Комментарии

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», прокомментировал итоги тестов в Барселоне, отметив, что с настройкой болида возникло множество проблем.

«Проблем больше, чем сюрпризов. Проблемы были повсюду: с двигателем, с машиной, с некоторой электроникой. Но я рад, что всё происходит сейчас, и, конечно, нам ещё предстоит много работы, особенно как новой команде. Так что да, это захватывающие времена», — приводит слова Переса портал Sportskeeda.

Перес возвращается в чемпионат после года вне сетки, проведённого после ухода из «Ред Булл» в конце 2024 года.

Материалы по теме
Глава «Кадиллака» оценил работу Переса и Боттаса на тестах в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android