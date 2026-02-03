«Хочу соревноваться с Ферстаппеном и с Норрисом». Джордж Расселл — о сезоне-2026

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал о своих амбициях на сезон-2026, поделившись также мнением о новом болиде команды.

«Я хочу соревноваться с Максом и, конечно же, с Ландо. У Норриса был отличный сезон, однако это не оказывает на меня никакого давления. Болельщики и люди, вероятно, ожидали борьбу между «Мерседесом» и «Маклареном», потому что предполагалось, что у нас будет гораздо более мощный силовой агрегат. Но мне кажется, что другие производители двигателей хорошо поработали. Кроме того, мы также знаем, что у «Ред Булл» всегда был выдающийся болид.

Пока ещё слишком рано говорить о наших сильных сторонах, однако, как сказал бы Тото, выглядит она неплохо, и это преимущество. Но способна ли эта машина выиграть чемпионат? Пока ещё рано об этом говорить. Сами болиды меньше и легче, чем прошлогодние. В любом случае победит тот, кто быстрее всех. Я не думаю, что это будет гонка инженерных решений из кабины», — приводит слова Расселла FormulaPassion.