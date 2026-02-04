Скидки
Антонелли раскрыл, что больше всего впечатлило его в дебютном сезоне в Ф-1

19-летний пилот немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли вспомнил, что его больше всего впечатлило в дебютном сезоне в «Королевских гонках».

«Я помню, как в прошлом году впервые ехал рядом с такими чемпионами, как Хэмилтон и Ферстаппен. Это было впечатляюще. Теперь я к этому привык, и это стало нормой. Как и всё остальное в этом мире. Я испытываю по отношению к ним огромное уважение и восхищение, но цель, когда мы надеваем шлемы, всегда одна и та же: независимо от того, с кем ты соревнуешься, ты должен хотеть победить всех», — приводит слова Антонелли портал La Gazzetta dello Sport.

