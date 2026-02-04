Антонелли: Расселл эталонный пилот. Было бы здорово побороться с ним за чемпионство

19-летний пилот немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли лестно высказался в адрес своего напарника британца Джорджа Расселла.

«Джордж очень серьёзный соперник, невероятно сильный гонщик и эталон среди всех остальных на стартовой решётке. Было бы здорово побороться с ним за чемпионский титул и несколько раз за год сразиться с ним в гонке.

Но, конечно, это будет непросто, потому что Джордж очень силён. Он очень разносторонний гонщик. Но я должен сказать, что и сам чувствую себя гораздо более подготовленным к этому сезону. В прошлом году у меня были как удачные, так и неудачные моменты, но, в частности, из неудач я извлёк много полезного.

Так что в этом плане я чувствую себя гораздо более подготовленным к 2026 году. Я гораздо лучше понимаю, чего ожидать, буду лучше планировать весь сезон, в том числе уикенды. Поэтому мне не терпится начать сезон в Мельбурне», — приводит слова Антонелли портал F1oversteer.