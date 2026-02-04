«Ауди» и «Хонда» допускают судебное разбирательство с ФИА, названа причина — источник

«Ауди» и «Хонда» объединили усилия на юридическом уровне и указывают на возможное несоблюдение условий допуска в Формулу-1. Об этом информирует аккаунт Nachez98 в социальной сети X. Компании, как утверждается, рассматривают возможность правового разбирательства по причине отсутствия нейтральности ФИА в случае, если компромиссное решение найдено не будет.

«Мне сообщили, что встречи ФИА и команд проходят в напряжённой атмосфере. Отсюда и нервозность Тото Вольфа. «Ауди» и «Хонда» объединили юридические усилия и указывают на возможное нарушение условий вступления. Они готовы дойти до оспаривания чемпионата из-за отсутствия нейтральности, если решение не будет найдено. На сегодняшний день наиболее вероятным выходом является предоставление больших преимуществ в системе ADUO», — говорится в сообщении источника.

