«Если звёзды сойдутся». Экс-пилот Ф-1 раскрыл, в каком случае Хэмилтон снова завоюет титул

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт предположил, что гонщик «Феррари» соотечественник Льюис Хэмилтон всё ещё имеет шансы завоевать восьмой титул Ф-1.

«Есть ли у Хэмилтона всё необходимое, чтобы завоевать восьмой титул в Ф-1? Думаю, да, но у него под рукой должно быть всё, с чем чувствуешь себя комфортно. Так что всё зависит от того, насколько комфортно Льюис чувствует себя за рулём. Потому что ты никогда не теряешь своего гоночного мастерства — своих навыков, стабильности, умения следить за состоянием шин и тому подобное. Думаю, что в первую очередь уходит скорость. С возрастом начинаешь допускать ошибки. К сожалению, по моему опыту, так и происходит. Но, честно говоря, это нормально. Так что думаю, если звёзды сойдутся, Льюис вполне может повторить успех», — приводит слова Херберта портал RacingNews365.