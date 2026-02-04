Скидки
Глава «Уильямса» назвал три команды, впечатлившие его на тестах в Барселоне

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз назвал команды, впечатлившие его на минувших предсезонных тестах в Барселоне (Испания).

«Прежде всего я очень и очень впечатлён «Ред Булл», особенно силовой установкой. Тот факт, что они смогли построить её с нуля и уже добиться такой надёжности, удивляет. Они проделали великолепную работу.

«Феррари» выглядит очень стабильной. Их темп может всё ещё вызывать вопросы, но стабильность впечатляет. И ещё есть «Мерседес». Они меня не удивили, поскольку я провёл там много времени. У них отлично получается интерпретировать изменения в регламенте и со старта выставлять надёжную машину», — приводит слова Ваулза издание Racingnews365.

