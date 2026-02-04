Скидки
Хорнер: перед летним перерывом в 2025 году я считал явным фаворитом на титул Пиастри

Хорнер: перед летним перерывом в 2025 году я считал явным фаворитом на титул Пиастри
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о перспективах гонщика команды Формулы-1 «Макларен» австралийца Оскара Пиастри в новом сезоне, отметив, что видел в нём фаворита на титул до летнего перерыва в 2025 году.

«Оскар многому научился за прошлый год. Я считал его явным фаворитом перед летним перерывом, и, к сожалению, в конце сезона у него всё пошло наперекосяк. Оскар извлёк из этого урок, это его задело, но в конечном итоге придало ему мотивации. Не стоит забывать, что этот парень провёл в Формуле-1 всего пару сезонов. Он настолько неопытен, что будет становиться всё лучше и лучше, будет полон мотивации на предстоящий сезон», — приводит слова Хорнера портал F1oversteer.

