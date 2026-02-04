Скидки
Дженсон Баттон оценил перспективы «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1

Дженсон Баттон оценил перспективы «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1
Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, присоединившийся к «Астон Мартин» в качестве амбассадора, поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне.

«Сейчас отличное время, чтобы показать, на что ты способен. Не думаю, что этот сезон будет единственным, когда «Астон Мартин» покажет себя в борьбе за передние места — это только начало многолетнего прогресса. Борьба за передовые позиции в пелотоне вестись определённо будет. С партнёрством с «Хондой» у команды есть все шансы на успех», — приводит слова Баттона The Athletic.

Ранее Баттон предположил, как изменится пилотирование в новом сезоне Формулы-1.

