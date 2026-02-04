Скидки
Доменикали: создание идеального календаря Ф-1 — одна из самых сложных задач

Доменикали: создание идеального календаря Ф-1 — одна из самых сложных задач
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о сложности составления календаря «Королевских гонок».

«Для нас важно поддерживать баланс между новыми мероприятиями, городскими шоу, традиционными и перспективными площадками, поэтому создание идеального календаря — одна из самых сложных задач. Существует так много элементов, которые каждая страна, каждый организатор хочет учесть. Так что это головоломка, которая в конечном счёте прекрасна, но непроста.

Замечательно, что сегодня благодаря нашим большим успехам многие страны хотели бы принимать гонки, но их количество не может быть ограничено. Думаю, что баланс, который у нас сегодня есть в календаре, превосходен», — приводит слова Доменикали портал FormulaPassion.

