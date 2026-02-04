Скидки
«Консервативные команды не оказываются впереди». Хорнер — о критике мотора «Мерседеса»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на критику «Мерседеса», который, по мнению других команд, извлёк преимущество за счёт лазейки в новом регламенте Международной автомобильной федерации (ФИА).

«В Формуле-1 нужно раздвигать границы. Нужно находить интерпретации правил. Так всегда было и будет. Консервативные команды не оказываются впереди. Вы должны расширять пределы возможного», — сказал Хорнер в эфире телеканала Today.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на критику нового мотора команды.

