«Настоящая мечта». Оливер Берман назвал желаемый автомобиль

«Настоящая мечта». Оливер Берман назвал желаемый автомобиль
Комментарии

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал, какой автомобиль у него сейчас в гараже, и поделился мечтой о будущей покупке. На данный момент гонщик ездит на Maserati Grecale Trofeo с V6-мотором мощностью 530 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивает скорость до 285 км/ч.

«Сейчас у меня Maserati Grecale Trofeo как служебный автомобиль. Это очень приятная машина. Но моя настоящая мечта — Ferrari F40 из Маранелло. Чтобы позволить себе его, мне ещё придётся хорошенько поработать на трассе», — приводит слова Бермана Auto Motor und Sport.

Бермана развернуло во время первых тестов новой машины «Хааса»:

Комментарии
