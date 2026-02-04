Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: машины 2026 года снова похожи на болиды Формулы-1

Вольф: машины 2026 года снова похожи на болиды Формулы-1
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о машинах 2026 года, ознаменовавших смену регламента гоночной серии.

«Машины потрясающие, они великолепно выглядят и снова похожи на болиды Формулы-1. Они не слишком маленькие, не слишком большие и не похожи на китов из прошлого. Мне нравится концепция двигателя, особенно если говорить об атаках [на трассе]. Джордж обогнал Колапинто, когда тот совершал длинный заезд, думаю, что разница на прямой составила 60 км/ч.

Очень интересно, как и когда пилоты будут использовать новую технологию, мы увидим намного больше обгонов, мы увидим их там, где ожидаем. Это будут самые быстрые машины с лучшими пилотами, а также появится больше пространства для вдумчивого пилотирования и тактик», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Материалы по теме
«Людям нужны оправдания». Вольф отреагировал на критику мотора «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android