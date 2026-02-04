Вольф: машины 2026 года снова похожи на болиды Формулы-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о машинах 2026 года, ознаменовавших смену регламента гоночной серии.

«Машины потрясающие, они великолепно выглядят и снова похожи на болиды Формулы-1. Они не слишком маленькие, не слишком большие и не похожи на китов из прошлого. Мне нравится концепция двигателя, особенно если говорить об атаках [на трассе]. Джордж обогнал Колапинто, когда тот совершал длинный заезд, думаю, что разница на прямой составила 60 км/ч.

Очень интересно, как и когда пилоты будут использовать новую технологию, мы увидим намного больше обгонов, мы увидим их там, где ожидаем. Это будут самые быстрые машины с лучшими пилотами, а также появится больше пространства для вдумчивого пилотирования и тактик», — приводит слова Вольфа издание GPblog.