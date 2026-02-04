Скидки
Доменикали заявил, что в Ф-1 открыты к возвращению в календарь Гран-при Германии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали в очередной раз затронул возможность проведения Гран-при Германии, признав важность такого исторического события и заявив о готовности начать переговоры с местной федерацией о возвращении его в календарь Ф-1.

«Немецкий рынок очень важен, я говорил об этом с самого начала. У нас много партнёров и производителей [из Германии]. Правда, в последние 10-летия мы стали свидетелями перемен: из одного из самых популярных видов спорта, Формула-1 превратилась в то, что больше не рассматривается многими заинтересованными группами. Положительным моментом является то, что мы не отчаиваемся, потому что получаем множество запросов со всего мира [на проведение Гран-при]. Если немецкий рынок не считает возвращение Формулы-1 в Германию приоритетом, мы должны это принять и двигаться дальше. Мы готовы и открыты для любого диалога. Вижу некоторые позитивные признаки на горизонте. Мы надеемся, что это будет продолжаться в ближайшие месяцы», — приводит слова Доменикале портал FormulaPassion.

