В Brabus представили свой первый проект на базе Lamborghini

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило автомобиль Brabus 900, построенный на базе гибридного суперкроссовера Lamborghini Urus SE. Это первый в истории Brabus проект, в основе которого автомобиль Lamborghini.

Brabus 900 Mint Фото: Brabus

Инженеры Brabus модернизировали четырёхлитровый битурбо V8, и теперь гибридная силовая установка выдаёт 662 кВт (900 л. с.) вместо прежних 588 кВт (800 л. с.). Благодаря этому Brabus 900 развивает 100 км/ч за 3,2 секунды, тогда как у стандартного Urus SE этот показатель на уровне 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля по-прежнему составляет 312 км/ч.

Brabus 900 Superblack Фото: Brabus

Автомобиль получил новые кованые диски от Brabus, разработанные специально для этой модели, а также модуль подвески Brabus SportXtra, который снижает дорожный просвет до 20 мм. Это, по заявлениям инженеров, позволило снизить центр тяжести и улучшить управляемость автомобиля.

Интерьер Brabus 900 Mint Фото: Brabus

Кроме того, Brabus 900 оснащён пакетом Brabus Carbon Package Body, который включает в себя карбоновую переднюю панель, расширители колёсных арок из углепластика и карбоновый диффузор. Автомобиль доступен в двух цветовых гаммах: Brabus 900 Mint окрашен в мятный цвет, а Brabus 900 Superblack представлен в чёрном цвете.