Оливер Берман назвал свою мечту в Формуле-1 и цель на 2026 год

Пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал о своей главной цели в Формуле-1. Британец является воспитанником академии «Феррари» и уже дебютировал за основную команду в 2024 году на Гран-при Саудовской Аравии, заменив Карлоса Сайнса.

«Это моя мечта. Это то, что даёт мне мотивацию вставать по утрам и всегда выкладываться на полную. Я хочу выступать в красном и хочу побеждать в красном. Это цель, которой я хочу достичь в своей жизни. Я уже получил небольшое представление об этом и знаю, каково это на вкус. Я хочу испытать это снова. Но в 2026 году я прежде всего желаю добиться успеха с «Хаасом». Думаю, мы сможем многого достичь, ведь новые правила открывают перед нами возможности», — приводит слова Бермана Auto Motor und Sport.

Бермана развернуло во время первых тестов новой машины «Хааса»: