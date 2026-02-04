Итальянский экс-пилот Ф-1: Хорнер отлично подошёл бы «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе считает, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог бы возглавить «Феррари».

«Кристиан Хорнер отлично подошёл бы «Феррари». Он стал бы отличным руководителем для любой команды из-за своего опыта. Он знает, как ставить правильных людей на правильные места, как выбрать правильного человека. В этом секрет лучших руководителей.

Иногда вам нужен кто-то достаточно сильный, чтобы принять жёсткие решения и убрать людей, если они не справляются. Хорнер знает, как всё устроено, как работают команды, что нужно сделать, чтобы проект стал успешным», — приводит слова Патрезе издание Grandprix247.