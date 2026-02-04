Штайнер: уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер сообщил, что считает уход из «Ред Булл» в 2008 году лучшим событием в своей жизни.

«Для меня всё сложилось идеально. Стало очень многолюдно [в «Ред Булл»]. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был мой счастливый момент, когда уехал, потому что это открыло мне двери в США. В юности всегда мечтал жить в Штатах, но никак не мог, потому что для этого нужна рабочая виза, а этакой шанс появился. Когда-то я туда попал, от меня уже нельзя избавиться!

Я открыл собственную компанию по производству композитных материалов. Сейчас в ней трудится 300 человек, что довольно неплохо. А потом это дало мне возможность создать команду Формулы-1.

Если бы я сделал то же самое в Европе, у меня бы ничего не получилось, потому что я бы не нашёл инвестора. А если бы попытался найти американского инвестора за пределами Европы, то не думаю, что он бы согласился, потому что слишком далеко.

Мне нужно было изучить американскую культуру, найти человека, говорящего на одном языке, потому что если бы я стал говорить с американским бизнесменом, использую европейскую культуру, он не стал бы со мной сотрудничать. И для меня уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни», — приводит слова Штайнера портал Motorsport Week.