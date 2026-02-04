Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни

Штайнер: уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер сообщил, что считает уход из «Ред Булл» в 2008 году лучшим событием в своей жизни.

«Для меня всё сложилось идеально. Стало очень многолюдно [в «Ред Булл»]. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был мой счастливый момент, когда уехал, потому что это открыло мне двери в США. В юности всегда мечтал жить в Штатах, но никак не мог, потому что для этого нужна рабочая виза, а этакой шанс появился. Когда-то я туда попал, от меня уже нельзя избавиться!

Я открыл собственную компанию по производству композитных материалов. Сейчас в ней трудится 300 человек, что довольно неплохо. А потом это дало мне возможность создать команду Формулы-1.

Если бы я сделал то же самое в Европе, у меня бы ничего не получилось, потому что я бы не нашёл инвестора. А если бы попытался найти американского инвестора за пределами Европы, то не думаю, что он бы согласился, потому что слишком далеко.

Мне нужно было изучить американскую культуру, найти человека, говорящего на одном языке, потому что если бы я стал говорить с американским бизнесменом, использую европейскую культуру, он не стал бы со мной сотрудничать. И для меня уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни», — приводит слова Штайнера портал Motorsport Week.

Материалы по теме
Комацу — о руководстве Штайнера: коммуникация оказалась катастрофой, мы не были командой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android