Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин»

Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин»
Комментарии

Руководитель и технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о своей роли в команде.

«Я стал руководителем команды ближе к концу прошлого года. Во многом для меня это просто название должности. Сейчас моя задача в команде — задать верное направление принципа и культуры, по которым мы все работаем. Я стараюсь показывать пример, насколько это возможно. Но на самом деле, конечно, речь о развитии каждого специалиста.

Мы стремимся развиваться на всех уровнях, чтобы лучше работать сообща и, соответственно, выжимать больше друг из друга», — приводит слова Эдриана Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

Материалы по теме
Доминатор юниорских «формул» никому не нужен в Ф-1. Как так вышло?
Доминатор юниорских «формул» никому не нужен в Ф-1. Как так вышло?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android