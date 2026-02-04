Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин»

Руководитель и технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о своей роли в команде.

«Я стал руководителем команды ближе к концу прошлого года. Во многом для меня это просто название должности. Сейчас моя задача в команде — задать верное направление принципа и культуры, по которым мы все работаем. Я стараюсь показывать пример, насколько это возможно. Но на самом деле, конечно, речь о развитии каждого специалиста.

Мы стремимся развиваться на всех уровнях, чтобы лучше работать сообща и, соответственно, выжимать больше друг из друга», — приводит слова Эдриана Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».