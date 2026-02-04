«Могут быть шансы на восьмой титул». Эксперт — о замене гоночного инженера Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о перспективах семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

«Думаю, после смены гоночного инженера Хэмилтон станет чувствовать себя лучше. Из того что я сам слышал я могу сделать вывод, что порой во время гонок между Льюисом и Риккардо Адами возникали трения. При этом роль гоночного инженера чрезвычайно важна, ведь он помогает гонщику в определённой степени почувствовать уверенность за рулём болида. Так что если Хэмилтон был недоволен своим гоночным инженером, то смена специалиста может улучшить его настрой и многое поменять.

Думаю, у Льюиса могут быть шансы на восьмой титул. Если он сам решит, что он достаточно конкурентоспособен, чтобы вновь выигрывать гонки. И затем, если он начнёт побеждать, он может задуматься и о титуле», — приводит слова Патрезе FormulaPassion.