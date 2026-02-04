Скидки
Антонелли рассказал о переезде из родительского дома

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своём переезде.

«Опыт, который был мной накоплен за прошлый сезон, делает меня гораздо более подготовленным. Я буду знать, чего ожидать, я лучше понимаю этот мир. Я действительно заряжен. Я переехал примерно месяц назад, так что настало время самому быть себе хозяином. Я один, так что теперь мне нужно следить за домом, убираться, стирать. Это серьёзные перемены. Я ничего этого не делал, когда жил с родителями.

Сейчас же мне приходится, и, стоит сказать, мне это нравится. Это мой дом, мне важно, чтобы всё было чисто и аккуратно. Я учусь. Мама мне всё ещё помогает, но, думаю, скоро скажет, что придется справляться самому», – приводит слова Антонелли Corriere della Sera.

