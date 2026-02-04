ФИА признает мотор «Мерседеса» легальным — Лео Туррини

Команда Формулы-1 «Феррари» займётся разработкой своего модифицированного двигателя, поскольку ФИА планирует признать разработку «Мерседеса» полностью легальной. Об этом сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

«В «Феррари» считают, что благородная ФИА оправдает работу команды Тото Вольфа. Поскольку «политические» аспекты дела касаются другого уровня и результаты, как я уже уточнил, предположительно неблагоприятны, то следующее решение было принято в Маранелло.

Команда во главе с инженером Гуальтьери, который, кстати, отличный парень, начала работу над двигателем 2027 года со значительными модификациями, направленными именно на создание динамической степени сжатия.

Второе. Руководители отдела проектирования двигателей дали зелёный свет этому проекту именно потому, что подозревают, что ФИА признала эту задумку «Мерседеса» законной во всех отношениях.

Третье. Сейчас цель «Феррари» — создать динамическую степень сжатия путем модификации шатуна, который должен быть спроектирован с достаточно высоким коэффициентом теплового расширения, чтобы позволить ему растягиваться и, следовательно, компенсировать потерю сжатия из-за теплового расширения.

Четвёртое — в лучшем случае это новое решение не будет протестировано на динамометрическом стенде раньше лета 2026 года из-за ограничений по срокам производства. Поэтому, если оно заработает сразу, «Феррари» выведет его на трассу только в 2027 году», — написал Лео Туррини в своём блоге.