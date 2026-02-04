Скидки
«Почему именно я?» Хаджар — о переходе в «Ред Булл»

«Почему именно я?» Хаджар — о переходе в «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о своём переходе в австрийскую команду.

«Были моменты, когда в голове мелькали мысли о том, осознаю ли я на самом деле, что вообще происходит, и понимаю ли, какой мне брошен вызов. И что я вообще здесь делаю? Ведь в сравнении с временами выступлений в картинге, например, я очень далеко ушёл. Я иногда задаю себе вопрос: а что я вообще здесь делаю? Почему именно я? Почему выбрали меня? Конечно, я это заслужил, но я понимаю, что при этом мне очень сильно повезло. Потому что тебе нужно, чтобы сошлись звёзды. Быть хорошим гонщиком недостаточно.

Что до прошлого сезона, то мне не так важно, каким я закончил чемпионат. Главное — я сделал всё необходимое и получил повышение. И если бы я закончил прошлый сезон, скажем, на седьмом месте, это бы никак не повлияло на мою жизнь. И никак не повлияло на сезон-2026 и моё будущее», — приводит слова Хаджара пресс-служба Формулы-1.

