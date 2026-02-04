Пиастри рассказал, будет ли «Макларен» использовать «правила папайи» в 2026 году

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о «правилах папайи».

«Вероятно, в прошлом году мы сами пару раз давали себе повод для головной боли. Это было не обязательно. Но, как мне кажется, общий принцип и подход к гонкам дал команде много хорошего. Так что перед нами сейчас стоит задача доработать и оптимизировать эти правила.

Как мне кажется, шума в прессе было намного больше, чем поводов для него. Люди оценивали возможные ситуации, не зная о том, как на самом деле работают внутренние механизмы в нашей команде. И многие вещи были такого плана, что они отличались от того, что казалось людям. И хотя в этом году правила определённо претерпят некоторые изменения, но мы ясно дали понять, что хотим продолжать придерживаться командного подхода в гонках», — приводит слова Пиастри FormulaPassion.