Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри рассказал, будет ли «Макларен» использовать «правила папайи» в 2026 году

Пиастри рассказал, будет ли «Макларен» использовать «правила папайи» в 2026 году
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о «правилах папайи».

«Вероятно, в прошлом году мы сами пару раз давали себе повод для головной боли. Это было не обязательно. Но, как мне кажется, общий принцип и подход к гонкам дал команде много хорошего. Так что перед нами сейчас стоит задача доработать и оптимизировать эти правила.

Как мне кажется, шума в прессе было намного больше, чем поводов для него. Люди оценивали возможные ситуации, не зная о том, как на самом деле работают внутренние механизмы в нашей команде. И многие вещи были такого плана, что они отличались от того, что казалось людям. И хотя в этом году правила определённо претерпят некоторые изменения, но мы ясно дали понять, что хотим продолжать придерживаться командного подхода в гонках», — приводит слова Пиастри FormulaPassion.

Материалы по теме
Команда «Макларен» возит специальный матрас для Ландо Норриса на каждый этап чемпионата
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android